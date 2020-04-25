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WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

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14:33   25 Апреля 2020
Политика

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынуждает правительства всех стран закрывать границы, приостангавливая миграцию. Соответствующий указ подписал и президент США Дональд Трамп.

Указ Трампа о 60-дневном запрете на иммиграцию в США станет лишь началом более масштабных мер по ограничению иммиграции в страну. Газета The Washington Post получила запись беседы президентского советника Стивена Миллера со сторонниками Трампа, опубликовав ее в пятничном номере.

ТАСС со ссылкой на публикацию WP сообщает, что ограничение иммиграции в США не ограничится 60 днями, указанными в указе, а станет постоянной частью долгосрочной стратегии.

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Автор: Илья Романович
#трамп #иммиграция #COVID-19

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