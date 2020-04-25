Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Проект о запрете блокировки банками счетов без объяснения причин такого действия будет внесен в Госдуму, заявили на официальном сайте Кабмина России.

На заседании правительства страны, которое проходило в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что банк имеет право отказать в выполнении распоряжений клиента в случае, если клиент не может предоставить какой-либо документ, который подтверждает его добросовестность. Это касается и блокировки.

Мишустин также сказал, что банк может осуществлять действия такого рода без объяснения причин. Он добавил, что обсуждаемый законопроект запрещает банкам расторгать договор или отказать клиентам в выполнении их действий без указания причин.

Если же при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов, в этом случае банк может отказать клиентам в совершении операции.