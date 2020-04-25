Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

 Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности

Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности
WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

 Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

 Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности

Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности
WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

 Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
14:33   25 Апреля 2020
Экономика

Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Проект о запрете блокировки банками счетов без объяснения причин такого действия будет внесен в Госдуму, заявили на официальном сайте Кабмина России.

На заседании правительства страны, которое проходило в четверг, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что банк имеет право отказать в выполнении распоряжений клиента в случае, если клиент не может предоставить какой-либо документ, который подтверждает его добросовестность. Это касается и блокировки.

Мишустин также сказал, что банк может осуществлять действия такого рода без объяснения причин. Он добавил, что обсуждаемый законопроект запрещает банкам расторгать договор или отказать клиентам в выполнении их действий без указания причин.

Если же при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов, в этом случае банк может отказать клиентам в совершении операции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #госдума #мишустин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...