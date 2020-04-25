США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

США вновь обвинили Россию в агрессивном поведении. На этот раз угрожающие действия Москвы американские функционеры обнаружили в Арктике.

Посол США в Дании Карла Сэндс поспешила объявить, что у Вашингтона уже есть план, как противодействовать «агрессивному поведению России, проводимой ею милитаризации Арктики». Суть этого плана — миллионные вложения в Гренландию.

«Американское правительство подготавливает значительный пакет финансовой помощи, который поможет дать импульс экономическому росту в Гренландии», —заявила Сэндс.

Речь идет о сумме в 12,1 миллионов долларов, а также открытии консульства США на арктическом острове

Госпожа Сэндс заверила, что помощь США создаст противовес российскому и китайскому влиянию в регионе.

Проект планирует реализовать представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии. Открыть диппредставительство на острове планируется уже в 2020 году.

Минувшим летом американский лидер Дональд Трамп то ли в шутку, то ли всерьез заявлял, что готов купить Гренландию и платить за остров ежегодно 600 миллионов. В Копенгагене предложение президента не оценили: премьер страны Метте Френд назвал идею о покупке территории страны «абсурдной».

Новый жест американцев опять вызвал раздражение властей Дании. Член комитета по иностранным делам в парламенте Карстен Хонге заявил, что США явно «переходят черту».

Американцы не первый раз говорят о неком «враждебном присутствии» в Артике других игроков, подразумевая Москву и Пекин. В марте глава Северного командования ВС США Терренс О'Шонесси призвал нарастить военный потенциал в регионе, поскольку Россия может нанести удар оттуда удар в случае потенциального конфликта.

Заявление США об «агрессии России» в Артике направлено в русло общей политики по сдерживанию нашей страны, рассказал «Политике Сегодня» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Американцы всеми силами пытаются наверстать упущенное лидерство в регионе.

«В период нулевых, когда США пытались сохранить мировое лидерство, вдруг оказалось, что они прошляпили Арктику», — напомнил политолог.

Сегодня в Арктике Россия доминирует по многим параметрам, в том числе по наличию флота. В отличие от США.

«У США [в Арктике] дай бог два ледокола… И то один используется для запчастей для другого. Это Polar Star», — объяснил специалист.

«США понимают, что Арктика — важная стратегическая часть планеты. Через нее будет проходить Северный морской путь, который короче, чем Суэцкий канал. Арктика —сокровищница природных ресурсов», — продолжил Блохин.

По мере того, как в мире становится все меньше, ресурсов, конкуренция держав в северном регионе будет усиливаться. И Вашингтон это прекрасно понимает.

«Подобными заявлениями США не только сдерживают Россию, но и обосновывают дальнейшее финансирование региона», — заключил эксперт.

Накануне стало известно, что Пентагон отказался от идеи закрытия авиабазы Аэлсон на Аляске из-за «возрастающего числа угроз». Военные заявили, что усиление базы истребителями пятого поколения F-35 и F-22 позволит «проецировать силу на арктический регион», используя «удачное геостратегическое расположения Аляски».