Греф оценил последствия предоставления кредитных каникул для банков РФ

Реструктуризация кредитов на фоне ситуации с коронавирусом является болезненным процессом для российских банков, так как в этом случае они не получают часть своих стандартных доходов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Вспышка коронавирусной инфекции и принятые в связи с ней ограничительные меры стали причиной снижения доходов у многих жителей России.

Власти РФ принимают меры по поддержке населения, пострадавшего от коронавируса. Одним из шагов правительства РФ является введение кредитных каникул, которые позволяют нуждающимся гражданам получить отсрочку по ипотечным и потребительским займам. Отложить платеж можно на срок до полугода, право на предоставление льготы необходимо подтвердить документально.

Сотни тысяч жителей РФ уже подали заявки на реструктуризацию своих кредитов. Банковским организациям РФ данная мера может обойтись в 160 млрд рублей, рассказал Греф.