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 Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности

Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности
WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

 Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

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13:57   25 Апреля 2020
Политика

Жириновский уверен, что выборы в 2020 и 2021 годах пройдут в назначенные сроки

Жириновский уверен, что выборы в 2020 и 2021 годах пройдут в назначенные сроки

Выборы в Госдуму в 2021 году и выборы в этом году переносить не будут, они состоятся в назначенные сроки, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пандемия коронавируса не повлияет на проведение выборов в этом году и выборы в Государственную думу в 2021 году, считает Жириновский.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию было перенесено на более поздний срок. Голосование планировалось на 22 апреля, однако в связи с распространением COVID-19 принято решение провести его после того, как эпидемиологическая ситуация станет более благоприятной. 

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Автор: Руслан Неглинный
#выборы #жириновский #пандемия #коронавирус

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