Жириновский уверен, что выборы в 2020 и 2021 годах пройдут в назначенные сроки

Выборы в Госдуму в 2021 году и выборы в этом году переносить не будут, они состоятся в назначенные сроки, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Пандемия коронавируса не повлияет на проведение выборов в этом году и выборы в Государственную думу в 2021 году, считает Жириновский.

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию было перенесено на более поздний срок. Голосование планировалось на 22 апреля, однако в связи с распространением COVID-19 принято решение провести его после того, как эпидемиологическая ситуация станет более благоприятной.