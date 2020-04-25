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13:55   25 Апреля 2020
Политика

Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху

Безграмотность Навального может привести Россию к экономическому краху

Программу пяти шагов по оказанию поддержки бизнесу и гражданам России в связи с коронавирусом выдвинул блогер Алексей Навальный. Однако даже либеральные экономисты раскритиковали его популистские идеи.

Навальный предложил выплатить россиянам субсидии на время самоизоляции, а также на поддержку малого и среднего бизнеса 2 трлн рублей, отменить налоги для малого бизнеса на один год и платежи за услуги ЖКХ на срок распространения коронавируса в стране.

Блогер привел США и Германию в пример, где выплаты обещаны всем гражданам, якобы так делается в "развитых странах", сообщает Nation News.

Даже либеральные экономисты и финансовые аналитики раскритиковали "план" Навального. Эксперты утверждают, что предложенная блогером "программа" лишь высказывание популиста, главная и единственная цель которого заключается в том, чтобы расположить к себе общественность.

Глава Movchan’s Group Андрей Мовчан сказал, что выплатить деньги всем россиянам — это плохая идея. Средства стоит выплачивать только тем, кто потерял доход. Многие же состоятельны и продолжают работать и зарабатывать как раньше.

Экономист Григорий Гусельников опроверг и любимый тезис Навального касаемо всеобщих выплат в США и Германии. Он отметил, что ни одно правительство не дает денег всем, если изучить закон, то найдется множество ограничений в каждом случае.

Гусельников,  как и Мовчан, не слишком лоялен к Кремлю. Он считает, что бизнес стоит поддерживать не освобождая от выплат и налогов, а предоставляя организациям деньги на выплату заработной платы для решения проблемы сохранности работы.

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Автор: Яна Либерман
#оппозиция #навальный #экономисты

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