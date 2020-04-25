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13:42   25 Апреля 2020
Политика

Минобороны РФ заявило, что ивановские десантники совершили 1,5 тысячи прыжков за один день

Минобороны РФ заявило, что ивановские десантники совершили 1,5 тысячи прыжков за один день

Военные Ивановского соединения воздушно-десантных войск совершили свыше 1,5 тыс. прыжков с парашютом за один день.

Соответствующая информация появилась в субботу, 25 апреля, в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства Российской Федерации.

Десантники осуществляли десантирование из разнообразных типов воздушных судов военно-транспортной авиации. Они использовали парашютные системы Д-10 и "Арбалет-2".

По данным Министерства обороны РФ, первая корабельная группировка совершила пристрелочный прыжок с самолета Ан-2. Из-за сложности десантирования с высоты 600 метров к нему были допущены исключительно опытные военнослужащие. Пристрелочный прыжок был необходим летчикам, чтобы в последствии осуществлять только небольшие поправки на ветер.

Телеканал RT сообщил, что боевой потенциал ВС Российской Федерации за последние несколько лет увеличился более чем в два раза. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

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Автор: Яна Либерман
#политика #вдв #минобороны рф

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