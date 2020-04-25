Минобороны РФ заявило, что ивановские десантники совершили 1,5 тысячи прыжков за один день

Военные Ивановского соединения воздушно-десантных войск совершили свыше 1,5 тыс. прыжков с парашютом за один день.

Соответствующая информация появилась в субботу, 25 апреля, в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства Российской Федерации.

Десантники осуществляли десантирование из разнообразных типов воздушных судов военно-транспортной авиации. Они использовали парашютные системы Д-10 и "Арбалет-2".

По данным Министерства обороны РФ, первая корабельная группировка совершила пристрелочный прыжок с самолета Ан-2. Из-за сложности десантирования с высоты 600 метров к нему были допущены исключительно опытные военнослужащие. Пристрелочный прыжок был необходим летчикам, чтобы в последствии осуществлять только небольшие поправки на ветер.

Телеканал RT сообщил, что боевой потенциал ВС Российской Федерации за последние несколько лет увеличился более чем в два раза. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.