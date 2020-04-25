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В Роспотребнадзоре рассказали, при каких условиях парикмахерские смогут возобновить работу

 Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности

Васильева из "Альянса врачей" использует пандемию COVID-19 для повышения популярности
WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

WP сообщает, что введение ограничения иммиграции в США стало частью долгосрочной стратегии

 Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов

Кабмин внесет проект о запрете банкам РФ проводить безосновательную блокировку счетов
США идут в Арктику без ледоколов, но на страшилках об агрессии России

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 Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу
13:34   25 Апреля 2020
Политика

Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 не боится депутатских корочек: депутат от КПРФ Леонид Калашников заразился и был госпитализирован. Он сообщает, что у него двустороннее воспаление легких.

Депутаты Госдумы РФ, как оказалось, не лучше других граждан защищены от коронавируса. Думский коммунист Леонид Калашников, как сообщает ТАСС, госпитализирован с двусторонней пневмонией — обычным осложнением при COVID-19. Еще один коммунист заразился во время празднования 150-летия со дня рождения В. И. Ленина. Федеральное агентство новостей сообщает, что глава татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете республики Хафиз Миргалимов прислушался не к советам медиков и МЧС, а к руководству КПРФ, за что и поплатился здоровьем. Главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко, чьи слова передает ФАН, призвал коммунистов заняться реальной помощью своим избирателям.

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Автор: Илья Романович
#кпрф #калашников #пандемия #COVID-19

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