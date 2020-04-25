Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 не боится депутатских корочек: депутат от КПРФ Леонид Калашников заразился и был госпитализирован. Он сообщает, что у него двустороннее воспаление легких.

Депутаты Госдумы РФ, как оказалось, не лучше других граждан защищены от коронавируса. Думский коммунист Леонид Калашников, как сообщает ТАСС, госпитализирован с двусторонней пневмонией — обычным осложнением при COVID-19. Еще один коммунист заразился во время празднования 150-летия со дня рождения В. И. Ленина. Федеральное агентство новостей сообщает, что глава татарстанского отделения КПРФ и лидер фракции коммунистов в Госсовете республики Хафиз Миргалимов прислушался не к советам медиков и МЧС, а к руководству КПРФ, за что и поплатился здоровьем. Главный редактор "ПолитРоссии" Руслан Осташко, чьи слова передает ФАН, призвал коммунистов заняться реальной помощью своим избирателям.