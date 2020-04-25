Гаспарян назвал «плевком в адрес ветеранов» запрет на ношение советской формы в Латвии

Решение властей Латвии приравнять форму Красной Армии к нацистской Германии продемонстрировало «запредельную гнусность» националистического руководства республики. Об этом заявил публицист и историк Армен Гаспарян изданию Sputnik.Латвия. Впрочем, по его словам, вряд ли можно было ожидать другого развития событий.

«Латвия показывает свою абсолютную непримиримость к событиям эпохи Великой Отечественной войны и в очередной раз демонстрирует, на чьей стороне ее симпатии в тех сложных и драматических событиях. Это новый плевок властей Латвии в сторону ветеранов Великой Отечественной войны», — заметил Гаспарян.

Публицист напомнил, что в прибалтийской республике давно действует запрет на любую советскую символику. Поэтому запрет военной формы советского образца — логичное продолжение политики. По выражению Гаспаряна, «местную националистическую шушеру» сильно раздражает, что 9 мая на улицах появляются молодые и пожилые люди с атрибутами военного времени.

Запрет на ношение нациской формы уже действует на территории Евросоюза, однако в Латвии его легко обходят, рассказал Гаспарян.

«С реплики формы убираются руны и орел СС, и остается просто латвийский национальный щиток. По этому поводу в решении Европейского парламента ничего сказано не было, поэтому немецкая военная форма продолжит свою практику хождения, а советская оказывается вне закона», — заключил политолог.