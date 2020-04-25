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15:15   25 Апреля 2020
Россия

Гаспарян назвал «плевком в адрес ветеранов» запрет на ношение советской формы в Латвии

Гаспарян назвал «плевком в адрес ветеранов» запрет на ношение советской формы в Латвии

Решение властей Латвии приравнять форму Красной Армии к нацистской Германии продемонстрировало «запредельную гнусность» националистического руководства республики. Об этом заявил публицист и историк Армен Гаспарян изданию Sputnik.Латвия.  Впрочем, по его словам, вряд ли можно было ожидать другого развития событий.

«Латвия показывает свою абсолютную непримиримость к событиям эпохи Великой Отечественной войны и в очередной раз демонстрирует, на чьей стороне ее симпатии в тех сложных и драматических событиях. Это новый плевок властей Латвии в сторону ветеранов Великой Отечественной войны», — заметил Гаспарян.

Публицист напомнил, что в прибалтийской республике давно действует запрет на любую советскую символику. Поэтому запрет военной формы советского образца — логичное продолжение политики. По выражению Гаспаряна, «местную националистическую шушеру» сильно раздражает, что 9 мая на улицах появляются молодые и пожилые люди с атрибутами военного времени.

Запрет на ношение нациской формы уже действует на территории Евросоюза, однако в Латвии его легко обходят, рассказал Гаспарян.

Гаспарян назвал «плевком в адрес ветеранов» запрет на ношение советской формы в Латвии

«С реплики формы убираются руны и орел СС, и остается просто латвийский национальный щиток. По этому поводу в решении Европейского парламента ничего сказано не было, поэтому немецкая военная форма продолжит свою практику хождения, а советская оказывается вне закона», — заключил политолог.

Напомним, сейм Латвии в окончательном чтении принял запрет на ношение советской и нацистской формы на публичных мероприятиях. Запрещается также использование отдельных элементов военной одежды, герба и гимна СССР и его бывших республик.

Ранее профессор кафедры европейских исследований, историк Николай Межевич рассказал «Политике Сегодня», что для Латвии единственно возможной моделью существования является отрицание советской истории.

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Автор: Арсений Аскольский
#латвия #ссср #форма

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