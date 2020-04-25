Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией россиян увеличилось более чем на пять тысяч человек за последние сутки, сообщили представители оперативного штаба.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Москве и Московской области. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки там превысило три тысячи человек.

Всего в России насчитывается около 74 000 граждан с СOVID-19. Более 600 пациентов с коронавирусом умерли. Последние данные о коронавирусной инфекции в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.