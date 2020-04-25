Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

 Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко

Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко
Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

 Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса

Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

 Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко

Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко
Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

 Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса

Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
13:29   25 Апреля 2020
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией россиян увеличилось более чем на пять тысяч человек за последние сутки, сообщили представители оперативного штаба.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Москве и Московской области. Количество заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки там превысило три тысячи человек.

Всего в России насчитывается около 74 000 граждан с СOVID-19. Более 600 пациентов с коронавирусом умерли. Последние данные о коронавирусной инфекции в РФ можно найти на официальном портале стопкоронавирус.рф.     

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#статистика #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...