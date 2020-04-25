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Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

 Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса

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13:20   25 Апреля 2020
Экономика

Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса

Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса

Правительство Белоруссии окажет помощь экономической и социальной сферам государства, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, сообщили представители пресс-службы президента Лукашенко.

Отдельные отрасли экономики страны, которые получили наибольший урон от вспышки коронавируса, получат поддержку от властей, согласно указу, подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Индивидуальных предпринимателей ждет новый льготный механизм налогообложения, а также перерасчет размера единого налога на время приостановки осуществления деятельности.

Отсрочка или рассрочка по платежам станут доступны белорусским бизнесменам при выплате налоговых кредитов. Период возврата из госбюджета страны разницы между общей суммой НДС и налоговыми вычетами будет сокращен.

Реабилитация мировой экономики после COVID-19 может начаться в ближайшее время, считает Лукашенко.

 

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Автор: Илья Романович
#кризис #лукашенко #коронавирус

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