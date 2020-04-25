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 Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко

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Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

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13:06   25 Апреля 2020
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Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии через пять лет

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии через пять лет

Новая конституция появится в Белоруссии через пять лет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Жизнь в стране сейчас идет очень бурно, поэтому Конституционный суд Белоруссии рассмотрит вероятность нового документа или внесения поправки в действующую Конституцию страны, уточнил белорусский лидер. Говорить о конкретных изменениях пока рано, поскольку власти еще не разработали даже их приблизительную концепцию, уточнил Лукашенко. При этом президент Белоруссии заверил, что новый документ будет составлен в соответствии с пожеланиями и необходимостями белорусов. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #лукашенко #конституция

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