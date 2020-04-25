Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии через пять лет

Новая конституция появится в Белоруссии через пять лет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Жизнь в стране сейчас идет очень бурно, поэтому Конституционный суд Белоруссии рассмотрит вероятность нового документа или внесения поправки в действующую Конституцию страны, уточнил белорусский лидер. Говорить о конкретных изменениях пока рано, поскольку власти еще не разработали даже их приблизительную концепцию, уточнил Лукашенко. При этом президент Белоруссии заверил, что новый документ будет составлен в соответствии с пожеланиями и необходимостями белорусов.