Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко был найден мертвым в своем доме 22 апреля.

Актер Дмитрий Дьяченко умер в своем доме 22 апреля. По информации правоохранительных органов, артист пролежал в помещении не меньше суток. Родственники отметили, что смерть Дьяченко никак не связана с коронавирусом.

По предварительным данным, смерть 52-летнего актера не была насильственной, однако, причины все еще устанавливаются.

Родственники звезды сообщили, что мужчина перестал выходить на связь с ними пару дней назад. Долгое время он избегал контакта со всеми близкими людьми.

Дмитрий Дьяченко переехал вместе со своим родителями из Украины в Калифорнию, США. Работа в кино не принесла ему должной популярности, актер играл в основном эпизодические роли. Зачастую его голос можно было услышать в большом количестве анимационных фильмов и компьютерных играх.

Популярность Дьяченко получил благодаря фильму "Запретная зона" 2012 года, где он сыграл бывшего военного Юрия.