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 Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко

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12:55   25 Апреля 2020
Общество

Орешкин заявил о серьезном кризисе впервые со времен Второй мировой войны

Орешкин заявил о серьезном кризисе впервые со времен Второй мировой войны

Мир находится в самом масштабном кризисе со времен Второй мировой войны, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

Орешкин сказал, что у этого уникального кризиса три ключевые особенности. Первая — это синхронность, потому что кризис влияет почти на весь мир. Следующая — быстрота, то есть стремительный рост безработицы в разных государствах за короткий промежуток времени. Третья особенность — это "глубина". Сейчас падение мирового ВВП будет куда серьезнее, чем это было в кризис 2008-2009 годов. Орешкин добавил, что это первый кризис такого масштаба со времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

RT сообщил, что уже в мае граждане России смогут сдать анализ на антитела к коронавирусной инфекции в частных лабораториях страны.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #мир #орешкин #коронавирус

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