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12:35   25 Апреля 2020
Политика

ЛНА призвала ООН расследовать инцидент применения нервно-паралитического газа в Триполи

ЛНА призвала ООН расследовать инцидент применения нервно-паралитического газа в Триполи

Ливийская национальная армия предупредила жителей Триполи о возможном применении турецкими наемниками так называемого ПНС запрещенных на международном уровне газов. Об этом пишет арабское издание Libya alhadath.

Жители Триполи могут оказаться в центре газовой атаки, сообщили в оперативном штабе антитеррористической операции "Аль-Карама". Боевики так называемого Правительства национального согласия могут применить запрещенное на международном уровне химическое оружие, передает Федеральное агентство новостей. 

Также в оперштабе опровергли распространяемые ресурсами запрещенной в РФ террористической группировки "Братья-мусульмане" заявления о том, что ЛНА якобы применяет нервно-паралитический газ против мирных жителей в окрестностях ливийской столицы Триполи.

ЛНА обратилась к ООН с просьбой расследовать инцидент, чтобы доказать непричастность армии Халифы Хафтара к использованию запрещенного оружия.

Отметим, Турция продолжает поставлять так называемому Правительству национального согласия вооружение и наемников, несмотря на договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Москве и Берлине. 

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Автор: Яна Либерман
#ливия #лна

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