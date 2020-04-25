Умерла главред "Русского радио" Ларионова

Продюсер Иосиф Пригожин в социальной сети сообщил своим подписчикам о смерти главного редактора "Русского радио".

Причина смерти медиаменеджера "Русского радио" Юлии Ларионовой пока не разглашается.

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела", — сообщает в Сети Пригожин.

От Ларионовой зависела ротация звезд отечественной сцены. Она была знакома практически со всеми российскими селебрити и все отзывались о ней как о прекрасном специалисте и мастере своего дела. Пригожин в своем обращении выразил соболезнование всем близким и родными медиаменеджера.

Коллега по "Русскому радио" ведущий Дмитрий Оленин отметил, что Ларионова долгое время боролась со смертью.

"Возможно, вы не знали Юлию, но, поверьте, это был очень светлей и добрый человек. Еще раз спасибо за поддержку", — сообщает шоумен.

Свою карьеру на одной из крупнейших радиостанций Москвы Ларионова начинала с должности музыкального редактора. До должности главреда она дошла в 2016 году. Коллеги отмечают, что женщина лично прослушивала весь контент и строго отбирала тех, кто пойдет в ротацию, а кто остается "за бортом" радиоэфира.