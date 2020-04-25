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12:15   25 Апреля 2020
Экономика

Минфин РФ направит свыше 1 трлн рублей заимствований на замещение доходов

Минфин РФ направит свыше 1 трлн рублей заимствований на замещение доходов

Министерство финансов Российской Федерации в 2020 году направит свыше триллиона рублей заимствований на замещение выпадающих ненефтегазовых доходов бюджета.

Соответствующее заявление сделал глава Минфина России Антон Силуанов.

По словам российского государственного деятеля, ведомство не планирует уменьшать расходы федерального бюджета в текущем году. Для поддержания плановых затрат будут эксплуатироваться финансовые средства Фонда национального благосостояния и заимствования.

Телеканал RT сообщил, что объем ФНБ к концу 2020 года при учете вычетов составит 7 триллионов рублей, заявил Силуанов.

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Автор: Яна Либерман
#экономика #силуанов #минфин рф

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