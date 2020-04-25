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Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 5966 человек

 Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко

Умер актер из "Запретной зоны" Дмитрий Дьяченко
Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

Депутат от КПРФ Калашников сообщил о госпитализации с коронавирусом

 Белорусские власти поддержат экономику страны в условиях коронавируса

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12:07   25 Апреля 2020
Общество

Кудрин назвал сроки, на которые растянутся последствия от коронавируса в РФ

Кудрин назвал сроки, на которые растянутся последствия от коронавируса в РФ

Последствия кризиса для бюджетной системы РФ могут растянуться на два-четыре года, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, государство способно справиться с последствиями коронавирусного кризиса, а также имеет достаточно средств, чтобы поддержать владельцев малого и среднего бизнеса и простых россиян в период пандемии коронавирусной инфекции. Ранее глава Счетной палаты РФ заявил, что экономике РФ в 2020 году может потребоваться поддержка в размере 5% внутреннего валового продукта (ВВП) из-за распространения COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#экономика #кудрин #коронавирус

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