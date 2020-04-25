Кудрин назвал сроки, на которые растянутся последствия от коронавируса в РФ

Последствия кризиса для бюджетной системы РФ могут растянуться на два-четыре года, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, государство способно справиться с последствиями коронавирусного кризиса, а также имеет достаточно средств, чтобы поддержать владельцев малого и среднего бизнеса и простых россиян в период пандемии коронавирусной инфекции. Ранее глава Счетной палаты РФ заявил, что экономике РФ в 2020 году может потребоваться поддержка в размере 5% внутреннего валового продукта (ВВП) из-за распространения COVID-19.