Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ученый РАН опроверг теорию внедрения COVID-19 как биологического оружия

Ученый РАН опроверг теорию внедрения COVID-19 как биологического оружия

 Чем TikTok не угодил политикам

Чем TikTok не угодил политикам
Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

 Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
Ученый РАН опроверг теорию внедрения COVID-19 как биологического оружия

Ученый РАН опроверг теорию внедрения COVID-19 как биологического оружия

 Чем TikTok не угодил политикам

Чем TikTok не угодил политикам
Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

 Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
11:51   25 Апреля 2020
Политика

Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

Схожесть российского Ту-160 и американского B-1B отметил китайский портал China.com. Генерал-майор РФ Владимир Попов объяснил эту схожесть.

"ПолитЭксперт" передает слова Попова, что эти два воздушных судна являются опорами ударных сил двух стран, а также лучшими представителями в своем классе во всем мире. Он подчеркнул, что ни США, ни Россия не пытались позаимствовать друг у друга технические разработки, а схожесть истребителей связана с выполнением определенных задач, поставленных в ходе конструирования.

Вид самолетов оказался схож не потому, что кто-то увидел и использовал образ. Внешний облик был выбран исходя из расчетов, физических явлений и аэродинамики, поэтому самолеты, созданные в одно и то же время, оказались похожими.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #сша #самолеты #ту-160 #b-1b

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...