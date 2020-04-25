Генерал-майор Попов объяснил схожесть между российским Ту-160 и американским B-1B

Схожесть российского Ту-160 и американского B-1B отметил китайский портал China.com. Генерал-майор РФ Владимир Попов объяснил эту схожесть.

"ПолитЭксперт" передает слова Попова, что эти два воздушных судна являются опорами ударных сил двух стран, а также лучшими представителями в своем классе во всем мире. Он подчеркнул, что ни США, ни Россия не пытались позаимствовать друг у друга технические разработки, а схожесть истребителей связана с выполнением определенных задач, поставленных в ходе конструирования.

Вид самолетов оказался схож не потому, что кто-то увидел и использовал образ. Внешний облик был выбран исходя из расчетов, физических явлений и аэродинамики, поэтому самолеты, созданные в одно и то же время, оказались похожими.