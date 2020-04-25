Ученый РАН опроверг теорию внедрения COVID-19 как биологического оружия

Использовать биологическое оружие можно только при условии, что его можно контролировать и знать, как от него защититься. Новая коронавирусная инфекция не попадает под этот обязательный пункт.

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что Эболу тоже считали биологическим оружием. По словам специалиста, людям свойственно, что-либо выдумывать. Так, например, продолжают распространяться заговорщические слухи про ВИЧ, передает телеканал "360".

Ученый отметил, что биологическое оружие станет таковым только тогда, когда люди научатся контролировать его и управлять им. И при условии, что существует очень надежное средство защиты. Вряд ли американцы или китайцы, создав SARS-CoV-2 и случайно распространив его, не стали бы применять заранее изобретенные средства защиты. По словам специалиста, никто бы не стал играть с таким большим количеством инфицированных людей. Он уверен, что это указывает на то, что антидота от COVID-19 нет, а значит вирус никто не изобретал в лабораториях. Он возник сам по себе.