Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий пострадавших из-за ситуации с COVID-19 отраслей.

Отсрочка по страховым взносам будет действовать в течение четырех-шести месяцев.

Согласно распоряжению главы правительства, малые и средние предприятия пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей экономики имеют право приостановить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

Как сообщал RT, Правительство Российской Федерации сейчас разрабатывает третий и четвертый пакеты мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников.