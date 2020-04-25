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11:11   25 Апреля 2020
Политика

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса

Мишустин утвердил отсрочку по страховым взносам для бизнеса

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий пострадавших из-за ситуации с COVID-19 отраслей.

Отсрочка по страховым взносам будет действовать в течение четырех-шести месяцев. 

Согласно распоряжению главы правительства, малые и средние предприятия пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей экономики имеют право приостановить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

Как сообщал RT, Правительство Российской Федерации сейчас разрабатывает третий и четвертый пакеты мер поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Автор: Руслан Неглинный
#бизнес #мишустин #страховые взносы

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