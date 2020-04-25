Российские компании озвучили способы минимизации потерь при сокращении нефтедобычи

Новые соглашения в рамках сделки ОПЕК+ обязывают Россию сократить пятую часть добываемой нефти для стабилизации ситуации на рынке. Нефтяники пытаются найти вариант снижения добычи с наименьшими последствиями, сообщают источники агентства Reuters.

Российские нефтяные компании опасаются потерять ряд месторождений природного ресурса после уменьшения объемов добычи черного золота.

Часть разработок выгоднее полностью заморозить, если речь идет о наименее рентабельных участках. Перерыв в работе можно будет использовать для проведения ремонта, что в дальнейшем повысит производительность скважин, рассказали специалисты.

Некоторые месторождения лучше эксплуатировать дальше, а добываемую из них нефть сжигать, так как восстановление процесса производства после временной остановки в данном случае будет проблематичным.

Разрабатывать новые нефтяные скважины в сложившейся ситуации пока также не имеет смысла.