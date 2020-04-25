Кравчук заявил, что ответственность за разруху на Украине лежит на Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко виноват в обнищании народа и развязывании гражданской войны в Донбассе. Об этом заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук.

Политическую несостоятельность Порошенко демонстрируют несколько факторов: в течение последнего года экс-президент критикует практически любое решение своего преемника Владимира Зеленского. Порошенко постоянно указывает на то, что Зеленский не выполняет своих предвыборных обещаний, отметил Кравчук.

Первый президент Украины напомнил, что большинство бед свалилось на народ по вине самого Порошенко. Именно он должен нести ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе, полное обнищание украинцев и разруху в стране. При Порошенко возникла глобальная система коррупции, а страной управляют извне, пишет Федеральное агентство новостей.

Однако Порошенко вовсю клеймит Зеленского, который "разгребает" образовавшийся при экс-президенте хаос.

Как сообщал RT, президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил должность вице-премьера экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.