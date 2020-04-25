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10:45   25 Апреля 2020
Политика

Небензя сделал замечание представителю Косово за неподходящий фон на выступлении в СБ ООН

Небензя сделал замечание представителю Косово за неподходящий фон на выступлении в СБ ООН

Представитель частично признанного государства Косово Глаук Конюфца получил замечание за выступление на фоне желто-голубого флага во время видеоконференции Совбеза ООН от российского постпреда при ООН Василия Небензя.

Небензя сказал, что, смотря на флаг на фоне Конюфца, не мог понять, какой это был флаг. Судя по цветам, это может быть Барбадос, или Швеция, или Украина. А может, если речь идет о Балканах, то это Босния и Герцеговина. 

Дипломат из России призвал секретариат ООН проинструктировать выступающих о том, какие символы подходят для фона во время видеоконференции.

Россия не признала страну Косово. Государство объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году, а большинство членов ООН признали решение законным. Однако Россия, Китай, Индия, Бразилия и еще десятки стран, включая входящую в ЕС Грецию, отказались признать Косово независимой страной.

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Автор: Василий Пименов
#россия #оон #небензя

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