Fitch: дополнительное снижение добычи нефти в России маловероятно

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия могут дополнительно сократить добычу нефти "естественным образом", оценил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Он назвал это маловероятным сценарием, так как он будет означать катастрофическую ситуацию на рыке нефти. Некоторые российские компании решат еще больше снизить добычу, только если на протяжении мая рыночные цены окажутся намного ниже 15 долларов. Однако марка Brent еще не дешевела так сильно, накануне она торговалась около отметки в 22 доллара за баррель.

Эксперт допускает, что на добровольное снижение объемов производства пойдут Саудовская Аравия и ее партнеры на Ближнем Востоке. Это необходимо для баланса, потому что 9,7 млн баррелей в сутки, оговоренных сделкой ОПЕК+, недостаточно. Страны альянса добровольно снизят добычу на наименее рентабельных месторождениях, что уменьшит вероятность дополнительных вынужденных сокращений из-за низких цен, приводит мнение Маринченко РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что произошедший обвал на рынке нефти не является поводом для паники.