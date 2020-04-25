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10:05   25 Апреля 2020
Общество

СПЧ РФ предложил ввести пропуска на прогулки для пенсионеров во время пандемии

СПЧ РФ предложил ввести пропуска на прогулки для пенсионеров во время пандемии

Ввести разовые специальные пропуска и дополнительные разрешения для поездок в сады было предложено зампредом Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ириной Киркорой.

Киркора отметила, что речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа россиянам к дачам для посева. По ее мнению, это должен быть отдельный пропуск для перемещения в сады. При этом необходимо обеспечить безопасный выезд пожилых людей на дачи.

Зампред СПЧ считает, что нужно привлечь дополнительные силы для помощи пенсионерам, которые не могут по состоянию здоровья вести свой огород. Также она порекомендовала ввести разовые пропуска для пенсионеров с сердечно-сосудистым заболеваниями. Потоки гуляющих нужно просто распределить в течение дня — кто хочет подышать свежим воздухом, должен оформить спецпропуск.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #пенсионеры #пропуск

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