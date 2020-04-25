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Fitch: дополнительное снижение добычи нефти в России маловероятно

 СМИ узнали о срыве видеоконференции G20 из-за спора между Китаем и США

СМИ узнали о срыве видеоконференции G20 из-за спора между Китаем и США
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

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10:05   25 Апреля 2020
Политика

СМИ узнали о срыве видеоконференции G20 из-за спора между Китаем и США

СМИ узнали о срыве видеоконференции G20 из-за спора между Китаем и США

Разногласия между Китаем и США привели к срыву второй видеоконференции G20, сообщает издание South China Morning Post.

Как сообщает источник СМИ, конференция должна была состояться 24 апреля, но ее отложили буквально в последнюю минуту. Причиной стало поведение США, которые настаивали на привлечении Всемирной организации здравоохранения к ответственности за действия во время пандемии коронавируса, предпринимаемые ей на ранних этапах. В свою очередь Пекин отказался вести обсуждения на тему расследования действий организации.

Если стороны смогут прийти к общему мнению по ВОЗ, то саммит лидеров стран "Большой двадцатки" состоится в ближайшее время, пишут СМИ. Отмечается, что в официальной повестке мероприятий G20 видеоконференция никак не анонсировалась заранее.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #g20 #китай

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