Более половины украинских граждан относятся к России хорошо или очень хорошо, поэтому сотрудничество между странами необходимо наладить. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Украинцы, несмотря на антироссийскую политику Порошенко, хорошо относятся к России. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и "Левада-Центром", 54% украинских граждан отметили, что относятся к России хорошо или очень хорошо. Опрос проводился в январе–феврале этого года, пишет Федеральное агентство новостей.

Медведчук отметил, что украинцы, несмотря на продолжающуюся при президенте Владимире Зеленском антироссийскую истерию, все лучше относятся к России.