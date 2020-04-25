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9:49   25 Апреля 2020
Политика

Медведчук заявил, что более половины украинцев хорошо относятся к России

Медведчук заявил, что более половины украинцев хорошо относятся к России

Более половины украинских граждан относятся к России хорошо или очень хорошо, поэтому сотрудничество между странами необходимо наладить. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Украинцы, несмотря на антироссийскую политику Порошенко, хорошо относятся к России. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и "Левада-Центром", 54% украинских граждан отметили, что относятся к России хорошо или очень хорошо. Опрос проводился в январе–феврале этого года, пишет Федеральное агентство новостей

Медведчук отметил, что украинцы, несмотря на продолжающуюся при президенте Владимире Зеленском антироссийскую истерию, все лучше относятся к России. 

"Украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений", — подчеркнул Медведчук.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #медведчук

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