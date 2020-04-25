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9:31   25 Апреля 2020
Политика

Саакашвили пришел в Верховную раду с перевернутым значком флага Украины

Саакашвили пришел в Верховную раду с перевернутым значком флага Украины

Заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" с неправильно прикрепленным значком украинского флага посетил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Саакашвили неправильно прикрепил значок, в итоге желтый цвет оказался сверху, а синий внизу, а правильно — наоборот. Но после заседания к журналистам политик вышел с правильно закрепленным значком, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. По этой причине политик встречался с фракцией "Слуга народа" в преддверии голосования по вопросу его назначения в Верховной раде.

Саакашвили должен будет заниматься переговорами с МВФ и с другими финансовыми организациями. Но пока среди депутатов, в том числе и фракции "Слуга народа", его кандидатуре не оказывают поддержку.

Бывший президент Украины Петр Порошенко весной 2015 года предоставил Саакашвили гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Однако в 2016 году Порошенко сначала уволил Саакашвили, потом лишил гражданства, а также запретил въезд в государство.

После отмены Зеленским указа о лишении гражданства Саакашвили вернулся на Украину.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #саакашвили #зеленский

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