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9:26   25 Апреля 2020
Экономика

Мосгорстат назвал средний заработок москвичей в 2020 году

Мосгорстат назвал средний заработок москвичей в 2020 году

Размер средней зарплаты жителей столицы достиг 88,9 тыс. рублей в начале 2020 года, согласно данным Мосгорстата.

Доход граждан, проживающих в Москве, вырос за прошедший год на 12,1%, сообщает ведомство.

Увеличение заработной платы произошло благодаря индексации ежемесячных выплат для бюджетников. Важную роль также сыграли крупные компании и корпорации, рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Заработок топ-менеджеров всегда растет более высокими темпами, чем доходы прочих работников. В Москве крупных фирм больше ,чем в остальных регионах РФ, поэтому и уровень средней зарплаты в столице выше, считает Сафонов.

Среди самых высокооплачиваемых профессий в регионе специалисты выделяют финансово-страховую сферу, а также информационную и энергетическую отрасли.

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Автор: Ирина Большунова
#зарплата #статистика #мосгорстат

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