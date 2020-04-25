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9:10   25 Апреля 2020
Общество

Инфекционист объяснил скачки в количестве зараженных COVID-19 в России

Инфекционист объяснил скачки в количестве зараженных COVID-19 в России

Скачок количества новых случаев заболевания коронавирусом в России может говорить о выходе на плато по заражению, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Каждый день в России прибавлялось от 4,2 до 6 тыс. человек в течение недели. Медик отметил, что плато пандемии наступит к концу мая. Пик заражения коронавирусом в ближайшее время пойдет на спад. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев думает иначе, он считает, что такая динамика указывает на тяжелую ситуацию, и что закончится пандемия не раньше июня.

В России зафиксировано 68 622 случая заражения вирусом, 5 568 человек выздоровели. Россияне находятся на самоизоляции до конца апреля в связи с распространением инфекции. Актуальная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все сведения о заболевших и выздоровевших ежедневно обновляются.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сапронов #коронавирус

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