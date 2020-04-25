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9:00   25 Апреля 2020
Общество

Региональные власти передвинут сроки детской оздоровительной кампании

Региональные власти передвинут сроки детской оздоровительной кампании

Решение о начале кампании летнего детского отдыха каждый регион будет принимать самостоятельно. Соответствующую информацию передает Министерство просвещения РФ.

Региональные власти должны проработать вопрос о возможном переносе детской оздоровительной кампании. Ограничительные меры будут приняты на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на письмо министра просвещения Сергея Кравцова.

Прежде председатель российского правительства Михаил Мишустин временно остановил работу санаториев, домов отдыха и детских лагерей. Региональные власти должны провести дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия, обеспечить лагеря обеззараживателями воздуха, термометрами и дезинфицирующими средствами.

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Автор: Юлия Яковлева
#кравцов #минпросвещения #коронавирус

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