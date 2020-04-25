Вылечившийся от коронавируса пациент рассказал об обстановке в Склифосовского

Пациент, переболевший коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам о своем лечении в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Александр Саломасов сообщил, что 27 марта у него поднялась температура, но других симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) не было. Мужчину госпитализировали в "Склиф" и провели компьютерную томографию. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию, а также подтвердили коронавирус, передает ФАН со ссылкой на MK.RU.

По словам Александра, он стал одним из первых пациентов больницы с диагностированным коронавирусом. Мужчина отметил, что в учреждении не было проблем с медикаментами, антисептиками и другими необходимыми средствами.

Врачи "Склифа" были снабжены всеми необходимыми средствами защиты, обход совершали лечащие доктора и глава больницы, а также специалисты других направлений.

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