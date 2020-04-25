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8:07   25 Апреля 2020
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами в условиях пандемии коронавируса

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами в условиях пандемии коронавируса

Водителям нужно изучить оперативную информацию по поводу ограничений на проезд транзитного транспорта каждого региона, через который они планируют проехать.

Госавтоинспекция выпустила рекомендации для автолюбителей, которые планируют передвигаться между регионами в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ГИБДД. В большинстве регионов России ограничений на проезд транзитного транспорта нет.

Однако соответствующие меры устанавливаются местной властью и могут быть введены в любое время при изменении эпидемиологической ситуации в регионе. Для построения маршрута нужно использовать оперативную информацию на официальных ресурсах. 

В ГИБДД напомнили, что при себе водитель должен иметь не только паспорт и документы на машину, но и справки о временной регистрации в другом городе или даже трудовой договор, что зависит от конкретного случая. Госавтоинспекция отмечает, что лучше избегать поездок, соблюдать режим самоизоляции и выезжать только в случае крайней необходимости. 

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Автор: Юлия Яковлева
#гибдд #водители #автомобиль #регионы россии #коронавирус

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