Китайских медиков отправили в КНДР из-за слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Правительство Китая отправило в Северную Корею делегацию с медэкспертами на фоне слухов об ухудшении здоровья руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на свои источники.

Руководителем группы был назначен высокопоставленный представитель международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), передает РИА Новости. МИД КНР и Международный отдел ЦК КПК пока не прокомментировали возможную взаимосвязь между визитом делегации и неподтвержденным сообщениям о состоянии здоровья Ким Чен Ына. Слухи о плохом самочувствии руководителя КНДР появились 15 апреля после того, как он не посетил празднование дня рождения его деда.

Недавно руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин указал, что слухи о плохом самочувствии главы КНДР похожи на информационные вбросы, которые периодически происходят на протяжении всего существования государства.