"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14" была запущена с космодрома "Байконур". Это шестой по счету пуск, который Россия осуществила в этом году.

Корабль "Прогресс МС-14" должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) необходимые грузы. Это четвертый "грузовик", который полетит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в этом году РФ выполнит 33 космических пуска.

Ракета была запущена в 4.51 по московскому времени, передает Федеральное агентство новостей. Стыковка "Прогресса МС-14" с МКС ожидается в 8.12 по мск. В пути космический корабль будет находиться 3 часа и 21 минуту. На станцию доставят продукты питания, медикаменты, оборудование и аппаратуру для проведения экспериментов.

Роскосмос добавляет, что "Союз-2.1а" и "Прогресс МС-14" назвали "Ракетой Победы". Она украшена георгиевской лентой и орденами.