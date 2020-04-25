Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

 Посол РФ в Италии сообщил, что еще два региона попросили о помощи российских специалистов

Посол РФ в Италии сообщил, что еще два региона попросили о помощи российских специалистов
Китайских медиков отправили в КНДР из-за слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Китайских медиков отправили в КНДР из-за слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

 Депутат Рады удивился попытке Тбилиси надавить на Киев из-за Саакашвили

Депутат Рады удивился попытке Тбилиси надавить на Киев из-за Саакашвили
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

 Посол РФ в Италии сообщил, что еще два региона попросили о помощи российских специалистов

Посол РФ в Италии сообщил, что еще два региона попросили о помощи российских специалистов
Китайских медиков отправили в КНДР из-за слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Китайских медиков отправили в КНДР из-за слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

 Депутат Рады удивился попытке Тбилиси надавить на Киев из-за Саакашвили

Депутат Рады удивился попытке Тбилиси надавить на Киев из-за Саакашвили
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
6:30   25 Апреля 2020
Общество

"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

"Ракета Победы" стартовала с продуктами и медикаментами на МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14" была запущена с космодрома "Байконур". Это шестой по счету пуск, который Россия осуществила в этом году.

Корабль "Прогресс МС-14" должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) необходимые грузы. Это четвертый "грузовик", который полетит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в этом году РФ выполнит 33 космических пуска.

Ракета была запущена в 4.51 по московскому времени, передает Федеральное агентство новостей. Стыковка "Прогресса МС-14" с МКС ожидается в 8.12 по мск. В пути космический корабль будет находиться 3 часа и 21 минуту. На станцию доставят продукты питания, медикаменты, оборудование и аппаратуру для проведения экспериментов.

Роскосмос добавляет, что "Союз-2.1а" и "Прогресс МС-14" назвали "Ракетой Победы". Она украшена георгиевской лентой и орденами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#байконур #прогресс #союз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...