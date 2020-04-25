Посол РФ в Италии сообщил, что еще два региона попросили о помощи российских специалистов

Еще два региона Италии попросили отправить российских специалистов на помощь для помощи в дезинфекции в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил посол РФ в стране Сергей Разов.

С просьбой обратились Апулия и Фриули-Венеция-Джулио, сообщает ТАСС. По словам Разов, руководители этих областей попросить направить к ним российских военных специалистов, чтобы помочь с дезинфекцией.

Также посол РФ отметил, что помощь России Италии не обременена политическими условиями. В конце марта 2020 года из РФ в Италию были отправлены 15 самолетов с медоборудованием, а также специалистами, которые работают в Ломбардии.

Сейчас Италия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. Их насчитывается более 192 тыс. Из них более 60 тыс. пациентов выздоровели, более 25 тыс. погибли.