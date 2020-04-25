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4:47   25 Апреля 2020
Политика

Депутат Рады удивился попытке Тбилиси надавить на Киев из-за Саакашвили

Депутат Рады удивился попытке Тбилиси надавить на Киев из-за Саакашвили

Грузия не имеет права указывать Украине, стоит ли ей назначать Михаила Саакашвили на пост вице-премьера страны или нет. Соответствующее заявление сделал глава президентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давид Арахамия.

Политик удивился тому, что Тбилиси пытается надавить на Украину из-за бывшего главы Одесской области и экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили. Арахамия заявил, что такое "небольшое государство" не может так "нервничать" и реагировать. По его словам, это простая попытка осуществить давление на Киев, передает Федеральное агентство новостей.

Недавно Саакашвили рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. На данный момент политик не занял должность. Депутаты Верховной рады должны проголосовать за это решение или против него.

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Автор: Кристина Мокроусова
#киев #саакашвили #тбилиси

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