Онищенко подтвердил слова Трампа о влиянии солнечного света на коронавирус

Солнечный свет, действительно, губительно действует на коронавирус. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя соответствующее заявление президента США Дональда Трампа.

Бывший главный санитарный врач РФ Онищенко подтвердил точку зрения американского лидера. Он отметил, что именно из-за солнечного света летом не бывает вспышек гриппа, так как тепло и ультрафиолет оказывают на него губительное воздействие. Онищенко также обратил внимание, что в закрытых помещениях часто используется ультрафиолет в качестве способа дезинфекции, передает ФАН.

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что прямой солнечный свет убивает коронавирус. Он предложил врачам подумать над тем, как доставить этот свет внутрь организма.