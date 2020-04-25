Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

Рост ВВП Германии значительно сократился из-за пандемии коронавируса, что "откатило" экономические показатели страны до гитлеровских времен. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Министерстве экономики Германии.

Согласно данным источника, к итогам 2020 года падение ВВП в Германии приблизится к 6,3% и будет гораздо существеннее кризиса 2008–2009 годов. Самую низкую точку падения прогнозируют на апрель, передает ФАН.

В Министерстве экономики Германии выразили надежду, что ВВП вырастет в мае текущего года. Однако для полноценного восстановления показателей до уровня 2019 года понадобится не один год.

Недавно жительница Мюнхена Маша Ветто рассказала, что отмена ежегодного фестиваля "Октоберфест" из-за коронавируса грозит экономике Баварии ущербом в миллиард евро.