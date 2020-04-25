Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко подтвердил слова Трампа о влиянии солнечного света на коронавирус

Онищенко подтвердил слова Трампа о влиянии солнечного света на коронавирус

 Федеральный суд США поддержал решение ФКТ о взыскании 5 млрд долларов с Facebook

Федеральный суд США поддержал решение ФКТ о взыскании 5 млрд долларов с Facebook
Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

 Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США

Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
Онищенко подтвердил слова Трампа о влиянии солнечного света на коронавирус

Онищенко подтвердил слова Трампа о влиянии солнечного света на коронавирус

 Федеральный суд США поддержал решение ФКТ о взыскании 5 млрд долларов с Facebook

Федеральный суд США поддержал решение ФКТ о взыскании 5 млрд долларов с Facebook
Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

 Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США

Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
3:19   25 Апреля 2020
Экономика

Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

Экономические показатели Германии стали худшими со времен Третьего рейха

Рост ВВП Германии значительно сократился из-за пандемии коронавируса, что "откатило" экономические показатели страны до гитлеровских времен. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Министерстве экономики Германии.

Согласно данным источника, к итогам 2020 года падение ВВП в Германии приблизится к 6,3% и будет гораздо существеннее кризиса 2008–2009 годов. Самую низкую точку падения прогнозируют на апрель, передает ФАН.

В Министерстве экономики Германии выразили надежду, что ВВП вырастет в мае текущего года. Однако для полноценного восстановления показателей до уровня 2019 года понадобится не один год.

Недавно жительница Мюнхена Маша Ветто рассказала, что отмена ежегодного фестиваля "Октоберфест" из-за коронавируса грозит экономике Баварии ущербом в миллиард евро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#германия #ввп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...