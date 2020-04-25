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2:50   25 Апреля 2020
Общество

Федеральный суд США поддержал решение ФКТ о взыскании 5 млрд долларов с Facebook

Федеральный суд США поддержал решение ФКТ о взыскании 5 млрд долларов с Facebook

Американский суд утвердил штраф компании Facebook за передачу личных данных пользователей. На данный момент взыскание в размере 5 млрд долларов является крупнейшим из тех, что США получали в интересах Федеральной комиссии по торговле (ФКТ).

ФКТ Соединенных Штатов опубликовала заявление по этому вопросу в пятницу. В нем сообщается, что Федеральный суд США подтвердил решение ФКТ о взыскании с компании Facebook штрафа в размере 5 млрд долларов.

Решение было принято в рамках расследования в связи с передачей Facebook личных данных пользователей. Обладателем сведений становилась сторонняя фирма. Сообщалось, что компания передавала данные для достижения собственных маркетинговых целей.

Федеральный суд уверен, что штраф вынудит компанию в дальнейшем "соблюдать конфиденциальность" и обеспечивать "прозрачность действий руководителей", передает ТАСС. Представители ФКТ добавили, что удовлетворены решением суда. На данный момент это "историческое" решение о штрафе является самым крупным, которые США получали в интересах комиссии.

Источники несколько раз сообщали об утечке персональных данных пользователей социальной сети Facebook. Эксперты заявляли, что компания, по сути, является крупной базой данных в мире. Информация хранится в Соединенных Штатах и доступна американской разведке.

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Автор: Василий Пименов
#сша #facebook

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