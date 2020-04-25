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Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США

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2:05   25 Апреля 2020
Экономика

Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США

Трамп подписал законопроект о выделении 500 млрд долларов на стимулирование экономики США

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделении дополнительных средств для стимулирования экономики, сообщает пресс-служба Белого дома.

Новый пакет мер включает около $500 млрд, выделенных для устранения последствий пандемии коронавируса, сообщает ТАСС. Из них $75 млрд отправятся в помощь больницам, $25 млрд — на программу тестов на COVID-19.

Оставшиеся средства будут отданы на реализацию программы льготных кредитов для малого бизнеса. Около $300 млрд получат компании. После того, как пандемия закончится, бизнесмены могут не возвращать средства, если они были потрачены на зарплаты сотрудникам, проценты по ипотечным кредитам, оплату аренды и коммунальных услуг. Еще $60 млрд будут выделены на другую программу помощи бизнесу.

Отмечается, что ранее США уже принимали пакет мер для стимуляции экономики в период пандемии. Тогда было выделено более двух трлн долларов.

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Автор: Василий Пименов
#дональд трамп #сша #экономика #коронавирус

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