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 Польша хочет подать жалобу на "Газпром" из-за счетов на газ

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1:28   25 Апреля 2020
Экономика

Польша хочет подать жалобу на "Газпром" из-за счетов на газ

Польша хочет подать жалобу на "Газпром" из-за счетов на газ

Польская компания по добыче природного газа и нефти PGNiG выразила намерение подать жалобу на российскую энергетическую компанию "Газпром" в Еврокомиссию. "Газпром" не соблюдает решение Стокгольмского арбитража, сообщили PGNiG на своем сайте.

Польша планирует подать в Еврокомиссию заявление на "Газпром". Жалоба польской стороны связана с повышенными ценами на газ в обход стокгольмских договоренностей, пишет РИА Новости.

Польская нефтегазовая компания заявила, что российский "Газпром" рассчитывает газовую стоимость по старой формуле, вопреки судебному решению в Стокгольме. Заявитель указывает, что российская энергокомпания также не дала ответа на просьбу Польши изменить цену на газ. Заявитель уверен, что Россия использует положение монополиста на рынке в свою пользу. 

 Арбитражный суд Стокгольма принял новую формулу образования цены на российский газ для Польши с 1 января 2014 года.

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Автор: Юлия Яковлева
#газпром #еврокомиссия #pgnig

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