Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в список системообразующих предприятий

Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в отраслевой список системообразующих предприятий. Перечень был составлен в Министерстве транспорта России.

Всего в список были включены 162 организации, в том числе холдинговые компании. Уточняется, что из петербургских предприятий в перечень вошли пассажирский порт Петербурга, контейнерный терминал, морской торговый порт, Пулково и "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", передает NevaToday.

Недавно правительство Санкт-Петербурга и сотрудники МВД подписали соглашение, согласно которому правоохранительные органы уполномочены штрафовать жителей Северной столицы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.