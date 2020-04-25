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Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в список системообразующих предприятий

Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в список системообразующих предприятий

 Попова заявила о необходимости продлить ограничения на третий инкубационный период

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0:47   25 Апреля 2020
Общество

Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в список системообразующих предприятий

Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в список системообразующих предприятий

Метро, порт и аэропорты Петербурга вошли в отраслевой список системообразующих предприятий. Перечень был составлен в Министерстве транспорта России.

Всего в список были включены 162 организации, в том числе холдинговые компании. Уточняется, что из петербургских предприятий в перечень вошли пассажирский порт Петербурга, контейнерный терминал, морской торговый порт, Пулково и "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", передает NevaToday.

Недавно правительство Санкт-Петербурга и сотрудники МВД подписали соглашение, согласно которому правоохранительные органы уполномочены штрафовать жителей Северной столицы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #предприятия

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