Попова заявила о необходимости продлить ограничения на третий инкубационный период

Только после третьего инкубационного периода коронавируса можно говорить о снятии ограничений, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Снятие ограничений до этого времени может привести к всплеску заболеваемости, сообщает РИА Новости. По словам Поповой, сейчас прошло два инкубационных периода COVID-19 в России. Продолжительность каждого — две недели.

Глава Роспотребнадзора на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявила, что для такого заболевания, как COVID-19, мало двух инкубационных периодов для снятия ограничительных мер. Попова убеждена, для уверенности в том, что "точка невозврата" пройдена, необходимо подождать еще две недели. Это поспособствует возвращению россиян к нормальной жизни.

Сейчас в России зафиксировано более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около пяти тыс. человек выздоровели.