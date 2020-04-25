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0:19   25 Апреля 2020
Общество

Попова заявила о необходимости продлить ограничения на третий инкубационный период

Попова заявила о необходимости продлить ограничения на третий инкубационный период

Только после третьего инкубационного периода коронавируса можно говорить о снятии ограничений, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Снятие ограничений до этого времени может привести к всплеску заболеваемости, сообщает РИА Новости. По словам Поповой, сейчас прошло два инкубационных периода COVID-19 в России. Продолжительность каждого — две недели.

Глава Роспотребнадзора на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой заявила, что для такого заболевания, как COVID-19, мало  двух инкубационных периодов для снятия ограничительных мер. Попова убеждена, для уверенности в том, что "точка невозврата" пройдена, необходимо подождать еще две недели. Это поспособствует возвращению россиян к нормальной жизни.

Сейчас в России зафиксировано более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом. Около пяти тыс. человек выздоровели.

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Автор: Яна Либерман
#роспотребнадзор #анна попова #коронавирус

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