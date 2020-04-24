Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Решение о сносе памятника маршалу Коневу в Праге стало проявлением комплекса неполноценности политиков местного масштаба. Такое заявление сделал председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Председатель РВИО отметил, что подобными поступками местные власти оскорбляют память предков, которые боролись с фашизмом, оскорбляют патриотов России и Чехии, передает РИА Новости. Мединский добавил, что с подобным нужно бороться, необходимо рассказывать историческую правду и вести более активную информационную политику.

Власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу 3 апреля. По сообщению главы района Ондржея Коларжа, инициировавшего снос, монумент будет передан в музей истории ХХ века. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России, совершенного публично.

Недавно руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил с предложением в ответ на поступок Праги снести в России чешские памятники.