Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

 Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений

Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений
Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

 Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений

Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

 Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений

Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений
Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

 Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений

Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
23:38   24 Апреля 2020
Общество

Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Решение о сносе памятника маршалу Коневу в Праге стало проявлением комплекса неполноценности политиков местного масштаба. Такое заявление сделал председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Председатель РВИО отметил, что подобными поступками местные власти оскорбляют память предков, которые боролись с фашизмом, оскорбляют патриотов России и Чехии, передает РИА Новости. Мединский добавил, что с подобным нужно бороться, необходимо рассказывать историческую правду и вести более активную информационную политику.

Власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу 3 апреля. По сообщению главы района Ондржея Коларжа, инициировавшего снос, монумент будет передан в музей истории ХХ века. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России, совершенного публично.

Недавно руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион выступил с предложением в ответ на поступок Праги снести в России чешские памятники.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#памятник #чехия #мединский #прага

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...