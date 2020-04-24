Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений

Снятие ограничительных мер, которые были введены в условиях распространения коронавируса, зависит от того, как их будут соблюдать россияне. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами.

Голикова считает, что ответственное соблюдение режима самоизоляции сможет повлиять на снятие ограничений. Важно донести до каждого гражданина страны, что качественное и эффективное выполнение рекомендаций эпидемиологов и вирусологов может привести к полной победе над вирусом.

Вице-премьер добавила, что на данный момент россиянам нужно "немного потерпеть". Очень скоро Россия сможет выйти из сложной эпидемиологической ситуации, передает Федеральное агентство новостей.

Недавно Голикова сравнила коронавирусную инфекцию с невидимым врагом. Однако, по ее словам, его со временем можно будет победить.