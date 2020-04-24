Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Перемирие в священный месяц Рамадан необходимо соблюсти. С таким предложением выступил Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии.

Также сообщается о возможном проведении химической атаки со стороны Турции. По данным Nation News, глава комитета Таляль Абдалла Майхуб передал, что турецкие военные могут использовать истребители F-16 для организации провокации, чтобы обвинить в химатаке Ливийскую национальную армию.

Майхуб обратился к ООН и членам Совбеза ООН с призывом обратить внимание на Ливию и прислать в страну экспертов для мониторинга ситуации и предотвращения возможных провокаций. Палата представителей и Ливийская национальная армия призвали народ поддержать создание Президентского совета. Это является одним из шагов на пути урегулирования обстановки в стране.