Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

 Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений

Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений
Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

 Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений

Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

Мединский объяснил снос памятника Коневу в Праге комплексом неполноценности властей города

 Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений

Голикова назвала соблюдение рекомендаций эпидемиологов главным условием снятия ограничений
Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

 Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений

Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений
Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

Баранец указал на мошеннические манипуляции США в договоре по открытому небу

 Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США

Противомалярийный препарат от COVID-19 привел к смерти 20 человек в США
22:28   24 Апреля 2020
Политика

Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Анкара хочет устроить вторжение в священный месяц Рамадан в Ливии

Перемирие в священный месяц Рамадан необходимо соблюсти. С таким предложением выступил Комитет обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии.

Также сообщается о возможном проведении химической атаки со стороны Турции. По данным Nation News, глава комитета Таляль Абдалла Майхуб передал, что турецкие военные могут использовать истребители F-16 для организации провокации, чтобы обвинить в химатаке Ливийскую национальную армию.

Майхуб обратился к ООН и членам Совбеза ООН с призывом обратить внимание на Ливию и прислать в страну экспертов для мониторинга ситуации и предотвращения возможных провокаций. Палата представителей и Ливийская национальная армия призвали народ поддержать создание Президентского совета. Это является одним из шагов на пути урегулирования обстановки в стране.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#ливия #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...