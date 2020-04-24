Совет шейхов и старейшин поддержал инициативу Хафтара по отказу от Схиратских соглашений

Представители племен Ливии с одобрением отнеслись к намерению фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара очистить страну от террористов. С таким обращением командующий ЛНА ранее обратился к нации.

Воодушевленные речью Хафтара, члены племени Хувейлид заявили, что полностью поддерживают ЛНА. Позднее в населенных пунктах Дерна и Сирт состоялись торжественные шествия, участники которых выражали одобрение фельдмаршалу, пишет Nation news.

Автомобильная демонстрация также прошла в Аджадбии. О поддержке намерений ЛНА заявили жители Хомса и члены племени Аль-Хаббун Шаиб Амин Хаббуни.

Совет шейхов и старейшин, комментируя выступление Хафтара, заявил, что Ливии сегодня предстоит борьба не только с террористами и иностранными оккупантами, но с новой коронавирусной инфекцией. Совет констатировал, что ЛНА делает много полезного для граждан страны.