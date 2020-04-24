Донецк может временно получить свое старое название Сталино, когда в городе начнут отмечать несколько памятных военных дат.

Соответствующее распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин. Предполагается несколько дат, когда появится название Сталино. Это начало Великой Отечественной войны — 22 июня, День Победы — 9 мая, а также 8 сентября — день освобождения Донецка и всего Донбасса от немецко-фашисткой армии.

Донецк основал европейский капиталист Джон Юз в 1869 году, в те времена город назывался Юзовкой. В 1929 году он получил название Сталино, а Донецком стал уже в 1961 году. Это был большой промышленный город с населением более 950 тысяч человек, почти миллионник.

Как сообщает RT, за время президентства Владимира Зеленского особых успехов в урегулировании конфликта в Донбассе достигнуто не было.